"Белкоммунмаш" поставит в Одессу 46 троллейбусов

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белкоммунмаш" в 2018 году поставит в Одессу 46 троллейбусов модели 321, сообщили БЕЛТА на предприятии.

В конце декабря состоялась поставка и презентация первой единицы техники из партии, которая вскоре пополнит троллейбусный парк города. Подвижной состав окрашен в яркие цвета флага Одессы (желтый, белый, красный).

Троллейбус модели 321 двухосный односекционный, предназначен для работы на маршрутах средней и высокой интенсивности. Его вместимость составляет чуть более 100 пассажиров, оборудован 26 местами для сидения и одним местом для инвалидной коляски, механической аппарелью. В модели, предназначенной для украинского курорта, дополнительно установлены четыре камеры видеонаблюдения, в салоне имеются розетки и точки доступа Wi-Fi.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" является ведущим производителем наземного городского электрического транспорта в странах СНГ. Предприятие выпускает троллейбусы, трамвайные вагоны и электробусы, входит в число резидентов СЭЗ "Минск".-0-