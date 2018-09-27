"Беллегпром" планирует подписать меморандум о сотрудничестве с китайской корпорацией "Цзянсу СОХО"

Во время подписания меморандума о сотрудничестве. Фото концерна "Беллегпром"

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель "Беллегпрома" Николай Ефимчик встретился с председателем правления китайской корпорации Jiangsu SOHO Holdings Group Co., Ltd. ("Цзянсу СОХО") Ван Чжэнси. Такая информация размещена на сайте концерна, сообщает БЕЛТА.

Во время встречи были намечены пути дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в сфере развития переработки льна и кожевенного сырья. Планируется подписание меморандума о сотрудничестве.

Холдинг "Цзянсу СОХО" - крупнейшая государственная компания китайской провинции Цзянсу, подчиненная народному правительству провинции. В настоящее время в состав холдинга входит около 100 субъектов хозяйствования. В корпорации работает около 8 тыс. сотрудников. Уставной капитал составляет около $433 млн, годовой доход превышает $2,3 млрд, общие активы - около $4,5 млрд. Правительство Цзянсу назначило холдинг "Цзянсу СОХО" главной управляющей структурой по подбору и реализации инвестпроектов с использованием средств инвестиционного фонда, созданного в декабре 2015 года для реализации концепции "Один пояс, один путь".-0-