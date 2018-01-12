БМЗ получил международный сертификат соответствия стандарту IATF

12 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "БМК" одним из первых в СНГ получило сертификат соответствия стандарту Международной целевой группы автомобильной промышленности - IATF 16949:2016. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия.

Документ выдан международным концерном по предоставлению независимых аудиторских услуг TÜV Rheinland Group (Кельн, Германия) по результатам аудита, проведенного на БМЗ в декабре 2017 года.

Получение сертификата соответствия новому стандарту является крайне важным для Белорусского металлургического завода, широкая линейка продукции которого ориентирована именно на автомобильную промышленность. Речь идет о метизной продукции, поставляемой ведущим мировым производителям шин, и предназначенном для автомобилестроения сортовом прокате. "С вводом в эксплуатацию сортопрокатного цеха №2 БМЗ начал активное сотрудничество с европейскими компаниями, которые являются поставщиками комплектующих для ведущих автомобильных концернов (DAIMLER, VW, BMW, MAN и др.) и различных машиностроительных предприятий, поэтому получение сертификата особо актуально", - подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Стандарт IATF 16949:2016 вышел в конце 2016 года и заменил техническую спецификацию ISO/TS 16949, действовавшую с 1999 года. Ключевая цель стандарта не изменилась: акцент по-прежнему сделан на предупреждение дефектов и уменьшение потерь по всем цепочкам поставок, однако новая версия подразумевает ряд важных требований. Например, соответствие всех продуктов и процессов, включая продукты поставщиков и внешние процессы, всем применимым законодательным и нормативным правовым требованиям, а также бескомпромиссное обеспечение безопасности продукции. В стандарте особое внимание уделено выполнению специфических требований потребителя, а также применению различных методов менеджмента качества для непрерывного улучшения.

В настоящее время Белорусский металлургический завод располагает 7 сертификатами соответствия системы менеджмента качества и более 60 сертификатами соответствия производства продукции, позволяющими осуществлять ее поставки по всему миру.

Белорусский металлургический завод (ОАО "БМЗ" - управляющая компания холдинга "БМК") основан в 1984 году. Предприятие специализируется на производстве литой заготовки, фасонного, сортового и арматурного проката, труб, металлокорда, РМЛ и других видов проволоки. Поставки товарной продукции за пределы республики составляют более 80% от объема производства.-0-