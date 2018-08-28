БМЗ в январе-июле нарастил экспорт на 35%

28 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "БМК" в январе-июле нарастило экспорт продукции на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Всего в январе-июле 2018 года Белорусским металлургическим заводом экспортировано 1,14 млн т металлопродукции на сумму более $724 млн. Темп роста экспорта в денежном выражении к аналогичному периоду 2017-го составил 135%, в натуральном - 105,5%. Рентабельность продаж достигла 9,7%.

По итогам июля БМЗ экспортировал 182 тыс. т металлопродукции на сумму более $112 млн. Темп роста экспортных поставок к июлю 2017-го в денежном выражении сложился на уровне 160%, в натуральном - 140%.

В течение семи месяцев БМЗ реализовывал продукцию в 62 страны. "Предприятие смогло значительно расширить свою географию экспорта за счет возобновления отгрузок на рынки, куда поставки не осуществлялись уже на протяжении трех и более лет. Так, в нынешнем году завод заново открыл 10 стран, куда было поставлено металлопродукции на сумму более $16 млн. Сбыт в четыре из них - Португалию, Камерун, Алжир и Чад - был организован в июле", - отметили в пресс-службе предприятия.

За 7 месяцев этого года на БМЗ выпущено 1,37 млн т стали, 1,2 млн т проката, 87,8 тыс. т бесшовных труб и 241 тыс. т продукции сталепроволочных цехов - металлокорда, бортовой бронзированной проволоки, проволоки РМЛ и др.-0-