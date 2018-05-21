Быховский консервно-овощесушильный завод начал поставки в Таджикистан

21 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ОАО "Быховский консервно-овощесушильный" завод отправило первую партию консервированной продукции в Таджикистан. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил антикризисный управляющий предприятия Александр Морозов.

"Договоренность о поставках нашей продукции в Таджикистан достигнута на Национальной выставке Беларуси в Душанбе. На запросы партнеров мы отреагировали оперативно, отгрузив в Таджикистан зеленый горошек, кукурузу и кабачковую икру", - сказал антикризисный управляющий.

По его словам, с субъектами хозяйствования Таджикистана во время выставки заключены несколько договоров купли-продажи. С партнерами идет согласование объемов поставок и ассортимента консервированной продукции на текущий год. "Для нас сезон только начинается, еще не выросло новое сырье, а прошлогодние запасы продукции уже на исходе. Портфель заказов у нас сформирован на несколько месяцев вперед. Мы активно прорабатываем новые рынки сбыта. И в этом году ставим задачу, в том числе благодаря отгрузкам консервов в Таджикистан, увеличить долю экспорта в общем объеме реализации продукции до 60%, в прошлом году было 40%", - отметил Александр Морозов.

С каждым годом география экспорта ОАО поступательно расширяется, появляются новые страны и долгосрочные контракты. Например, в прошлом году предприятие впервые начало работать с Австралией по поставке томатов. Поставляли продукцию в США, Канаду, Китай и другие страны. Активно прорабатываются рынки Израиля, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов. Готовится к отправке первая партии продукции в Ливию.

ОАО "Быховский консервно-овощесушильный завод" создано решением областного исполнительного комитета в 2001 году. В марте 2006 года указом Президента оно определено базовым предприятием по производству плодоовощной консервной продукции в Могилевской области. С 2007 года вся выпускаемая заводом продукция реализуется под торговой маркой "Хозяин-Барин".-0-