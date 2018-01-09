Горынский агрокомбинат поставил первую партию продукции на рынок ЕС

9 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Горынский агрокомбинат" (Столинский район) поставило первую партию продукции на рынок Европейского союза, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель предприятия Василий Ковалец.

Продукция под торговой маркой "Горынь", в частности, поступила в торговые объекты стран Балтии, Германии. Всего отправлено 12 наименований овощных консервов в стеклянной таре. Европейские потребители смогут оценить такие полесские деликатесы, как фасоль с овощами и грибами, икру из свеклы, кабачковую, баклажанную и грибную, лечо "Болгарское", закуску "Закарпатскую", жареные баклажаны с овощами. Все это произведено из натуральных продуктов по оригинальной рецептуре.

"Пробная партия состоит из 20 т продукции. После новогодних праздников будут организованы новые поставки. Мы заключили контракт с дистрибьюторской компанией "Монолит Балтик" из Латвии. Годовых планов пока нет, но наше сотрудничество предполагает длительное взаимодействие", - уточнил руководитель предприятия.

Василий Ковалец отметил, что выходу на европейский рынок предшествовала целенаправленная работа по модернизации и техническому перевооружению производства. Так, только в реконструкцию овощного цеха было вложено Br3,4 млн бюджетных средств на безвозмездной основе. Кроме того, построены новые котельная, овощехранилище. Все это позволило не только освоить новые виды продукции, снизить затраты на ее производство, но и круглогодично задействовать трудовой коллектив. В настоящее время на агрокомбинате трудятся 200 работников. В заготовительный сезон их число возрастает в два с половиной раза.

Всего за 2017 год в акционерном обществе произведено 19,7 млн условных банок продукции. Половину объема произведенной продукции занимает консервированные огурцы и зеленый горошек. Последнего, в частности, переработано 2,5 тыс. т, что на 1 тыс. т больше, чем в 2016 году, и в три раза больше по сравнению с 2015-м. Соответственно возрастают посевные площади, культура производства и урожайность зеленого горошка.

Свою историю Горынский агрокомбинат ведет с 1960 года. Предприятие входит в концерн "Брестмясомолпром" и производит широкий ассортимент овощных и фруктовых консервов, который состоит более чем из 70 наименований. Это натуральные и закусочные консервы, салаты, первые и вторые обеденные блюда, маринады, томатные, овощные и фруктовые соки с мякотью, фруктовые соки восстановленные, березовый сок, компоты, повидло и другая продукция.-0-

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