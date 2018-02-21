Группа компаний Oasis Беларусь планирует инвестировать в повышение качества продукции 650 тыс. евро

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из крупнейших в Беларуси производителей пива планирует инвестировать в повышение качества продукции 650 тыс. евро, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель группы компаний Oasis Беларусь Максим Винник.

Как известно, 1 сентября 2017 года на белорусском рынке пивоварения была полностью закрыта сделка по продаже всех активов концерна Heineken N.V. в Беларуси группе Oasis. Сумма сделки не разглашается. В результате нее на отечественном рынке появилась новая пивоваренная компания "Бобруйский Бровар".

Данная компания, как отметил Максим Винник, намерена инвестировать в 2018 году порядка 650 тыс. евро в повышение качества продукции. По его словам, в 2018 году планируется произвести около 7 млн дал пива и 1,5 млн дал кваса. При этом основное внимание будет уделяться выпуску пива под локальными брендами. При производстве используется преимущественно отечественное сырье - до 90% от общего объема. Кроме того, будет значительно изменяться технология производства уже существующих на рынке брендов, а также проводиться рестайлинг упаковки.

Порядка 10% производимой продукции в 2018 году будет направлено на экспорт. "На данный момент доля экспорта незначительная - предыдущие владельцы в основном ориентировались на внутренний рынок. Но мы будем увеличивать ее", - отметил Максим Винник. Основными экспортными рынками компания видит для себя страны ближнего зарубежья - Россию, Украину, Молдову, страны Балтии.

Oasis Group - группа компаний, владеющая активами на рынках Беларуси, США, Германии, Украины, России и Казахстана и являющаяся экспертом в области производства и дистрибуции пива и безалкогольных напитков. В Беларуси компании принадлежит соковый завод в Бобруйске, который занимается выпуском продукции под брендами "Сочный", а также детского питания под торговой маркой Bambolina.-0-