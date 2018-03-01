1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл" рассматривает возможность объединения с российскими предприятиями. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель генерального директора ОАО, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту Александр Дудкин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Появляются обсуждения возможности кооперации с российскими предприятиями, мы предлагаем вертикальную структуру вхождения. В России есть производства, которые обладают громадным потенциалом и потребляют много нашей номенклатурной продукции, например "Роскосмос". Интерес российской стороны появился, но как будет этот процесс продолжаться, мы пока не знаем. Можно входить в структуру с разными долями участия, разным подчинением", - сказал Александр Дудкин.

Предприятия холдинга "Интеграл" выпускают более 2 тыс. типов интегральных схем, 500 типов полупроводниковых приборов, 200 типов жидкокристаллических индикаторов и модулей, 150 изделий электронной техники. Особое место в производстве продукции занимает электронная компонентная база (ЭКБ) специального и двойного назначения, устойчивая к воздействию внешних специальных дестабилизирующих факторов, поставляемая на рынок Российской Федерации в больших объемах. Высокий уровень качества ЭКБ производства "Интеграл" подтвержден национальными и международными стандартами, а также сертификатами Министерства обороны Российской Федерации.-0-