"Конте Спа" станет полноправным владельцем акций Брестского чулочного комбината

27 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Совместное общество с ограниченной ответственностью "Конте Спа" выполнило все обязательства по договору купли-продажи акций ОАО "Брестский чулочный комбинат" и внесло в уставный фонд ОАО почти $6 млн, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

В Госкомимущество представлен отчет о выполнении обязательств, установленных в договоре о продаже СООО "Конте Спа" 30 815 акций Брестского чулочного комбината. Документ заверен уполномоченным лицом и печатью концерна "Беллегпром".

Согласно условиям договора, заключенного 8 сентября 2014 года, акции Брестского чулочного комбината были переданы "Конте Спа" без права распоряжения ими до полного выполнения всех обязательств по договору. Цена продажи была определена по наибольшей из рыночной и балансовой стоимостей и составила Br39 млн (неденоминированных). Новый собственник Брестской "чулочки" обязался внести в течение трех лет в уставный фонд ОАО не менее $5 млн в эквиваленте. Средства предназначались на развитие предприятия, в том числе на покупку, ремонт и модернизацию оборудования и производственных площадей, финансирование сбытовых и маркетинговых мероприятий, разработку новых продуктов. Экспорт продукции ОАО по результатам деятельности за 2017 год должен был составить не менее $7 млн.

Кроме того, в 2015-2017 годах среднемесячная заработная плата на предприятии должна была соответствовать среднемесячной зарплате работников текстильного и швейного производства по стране при сохранении количества рабочих мест.

На основании переданных документов коллегия Государственного комитета по имуществу постановила считать обязательства по договору СООО "Конте Спа" выполненными в полном объеме. Для разблокировки пакета акций ОАО "Брестский чулочный комбинат" в ближайшие дни будет подготовлен и направлен в депозитарий ОАО "АСБ Беларусбанк" соответствующий акт.-0-