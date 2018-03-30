Лыжные ботинки производства "Марко" появятся к новому зимнему сезону

30 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Лыжные ботинки белорусского производства появятся к новому зимнему сезону. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор Белорусской кожевенно-обувной компании "Марко", сенатор Николай Мартынов.

"Основная наша задача - обеспечить специальной обувью воспитанников детских спортивных школ. Уже занимаемся разработкой ассортимента. Думаем, что это будут ботинки для двух распространенных видов крепления. Обувь намереваемся производить как из натуральных, так и из искусственных материалов, соблюдая важные требования - удобство и гигиеничность. К тому же наша обувь обязательно будет с анатомической стелькой. Это важно для правильного формирования детской стопы", - рассказал Николай Мартынов.

Он отметил, что предприятие уже связалось с российским производителем подошв для лыжных ботинок. Началась работа над колодкой для этой обуви. "Сейчас наша задача - подобрать материалы. Планируем начать с четырех моделей разной цветовой гаммы для девочек и мальчиков", - поделился гендиректор.

Николай Мартынов подчеркнул, что над реализацией нового проекта трудятся все дизайнеры и снабженцы предприятия. Что касается оборудования, то никаких дополнительных машин и механизмов не потребуется - на производстве есть все необходимое. "Марко" занимается выпуском спортивной обуви.

Витебским обувщикам теперь важно знать, о каких объемах идет речь. "Нам надо выяснить, какова потребность. Думаем, ответ на этот вопрос нам поможет найти Министерство спорта и туризма. Будем работать в тесном контакте с белорусскими производителями лыж", - отметил собеседник.

Предприятие не будет ограничиваться только детским ассортиментом и намерено обеспечить ботинками всех любителей лыжного спорта вне зависимости от возраста. Николай Мартынов заверил, что к зиме специальная обувь появится на полках спортивных магазинов, а также в фирменной торговой сети "Марко".-0-