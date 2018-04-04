Малоритский консервный комбинат модернизировал линию по выпуску детского питания в пауч-упаковке

4 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Малоритский консервно-овощесушильный комбинат" расширило ассортимент выпускаемой продукции за счет установки нового оборудования, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный технолог предприятия Валентина Григорук.

Линия по выпуску пюре и соков для детского питания в пауч-пакете заработала в начале 2016 года. В течение двух лет освоено производство продукции восьми наименований. Для расширения ассортимента консервный комбинат приобрел секцию для стерилизации, что позволило выпускать плодоовощные пюре с добавление сливок. Новое оборудование итальянского производства предприятие приобрело за счет собственных средств.

"Прежде чем приступить к модернизации, мы изучили рынок, выяснили, что продукция со сливками востребована у потребителей. Новое оборудование к нам поступило в конце 2017 года. После его наладки провели испытания, отработали технологию производства. Буквально 3 апреля выпустили пробные партии фруктовых пюре со сливками", - отметила Валентина Григорук. Новый вид продукции планируется поставлять на внутренний рынок и за рубеж.

Малоритский комбинат, в том числе за счет расширения ассортимента, намерен нарастить объемы экспорта. Так, за январь-март текущего года предприятие отгрузило в адрес иностранных партнеров продукции более чем на $1 млн. Темп роста к аналогичному периоду 2017-го составил 106%. В целом в прошлом году ОАО поставило за рубеж товаров почти на $3,5 млн.

ОАО "Малоритский консервно-овощесушильный комбинат" входит в состав концерна "Белгоспищепром". Первая партия продукции на заводе была выпущена в 1955 году. В настоящее время предприятие специализируется на производстве детского питания, соков, нектаров.-0-