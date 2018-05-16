МАЗ разработал автобус с толкающим приводом

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "МАЗ" разработало сочлененный городской автобус с толкающим приводом, сообщили БЕЛТА на предприятии.

МАЗ 216066 откроет новый класс белорусских автобусов с заднемоторной компоновкой. В отличие от классической схемы, когда привод находится в передней части и тянет за собой прицеп, в новом автобусе двигатель находится в хвосте. Тем самым удалось выделить больше свободного места в салоне, сделав его просторнее для пассажиров, в том числе для инвалидов-колясочников. Новый автобус будет полностью низкопольным, его будет отличать низкий уровень шума во время движения.

Новая модель получит 40 посадочных мест, а всего салон сможет вместить до 165 пассажиров. Автобус оснастят 326-сильным двигателем Mercedes и автоматической коробкой передач Allison.

"Сочлененные автобусы с толкающей конструкцией очень распространены в мире. Их, в частности, выпускают Mercedes и MAN, на них перевозят пассажиров в большинстве европейских городов. Так что освоение такой компоновки оправдано рыночными факторами. МАЗ достиг больших успехов в развитии автобусов с тянущим приводом, что признают и за рубежом. Так что речь не о переходе, а о расширении линейки", - пояснили на предприятии.

Первый автобус МАЗ 216066 планируется собрать в середине года. Каркас для него в ближайшие недели сварят в Дзержинске. Около полугода займут тестирование и сертификация. Автобус планируется представить потенциальным потребителям ближе к концу года.

Новые автобусы могут получить широкое распространение в странах СНГ. "Мы ожидаем, что МАЗ 216066 будет востребован в Беларуси и других странах. Теперь Минский автомобильный завод готов предложить автобусы как с тянущим, так и толкающим приводом, что делает его более конкурентоспособным на мировом рынке", - подчеркнули на предприятии.-0-