Мебельный кластер планируется создать на базе "Ивацевичдрев"

26 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мебельный кластер планируется создать на базе ОАО "Ивацевичдрев", сообщил корреспонденту БЕЛТА во время форума-выставки деловых контактов "Брест 2018" председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров.

В развитие подписанного ранее соглашения "Беллесбумпром" планирует в течение ближайших двух месяцев заключить инвестиционный договор с немецкой холдинговой компанией Polipol. Речь идет о создании в Ивацевичах предприятия по производству мягкой мебели. Как отметил во время презентации проекта главный инженер компании Андрей Исаак, это будет одна из самых современных мебельных фабрик в Европе. "Это будет около 50 тыс. кв.м производственных площадей и не менее 1,2 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций - 20 млн евро. Уже набраны первые 50 человек, которые скоро отправятся на стажировку в Польшу", - сказал представитель Polipol.

Производство мебели планируется начать уже в сентябре текущего года на арендуемых площадях старого завода. К строительству новой фабрики инвесторы намерены приступить в следующем году.

Председатель концерна "Беллесбумпром" назвал этот проект знаковым. "Он дает высокооплачиваемые рабочие места. Я уверен, что для Ивацевичей это немаловажно. Кроме того, думаю, что здесь еще одно мебельное производство появится уже в течение этого года. Проведены переговоры с польской компанией. Скорее всего, мы предложим им такие условия сотрудничества, от которых им трудно будет отказаться. То есть в Ивацевичах вырастает кластер: рядом с производством плиты появляются мебельные производства - потребители этой плиты. И объем производства мебели будет связан с объемом производства плиты на "Ивацевичдрев", - сказал Юрий Назаров.

При этом он отметил перспективность таких площадок для инвесторов, как "Речицадрев" и "Гомельдрев", где налажено производство плиты ДСП, фанеры, МДФ. "В принципе, эти площадки тоже интересные. Может быть, не сегодня, но завтра туда в любом случае придут. То есть тенденция такова, что европейские производители, учитывая, что там есть дефицит квалифицированной рабочей силы, приходят сюда. Я думаю, что это направление - появление возле заводов по производству плит потребителей этой плиты - будет развиваться, причем в ближайшее время", - резюмировал руководитель "Беллесбумпрома".-0-