Могилевское "ВМГ Индустри" планирует вдвое увеличить производство и экспорт мебели в 2020 году

4 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Иностранное общество с ограниченной ответственностью "ВМГ Индустри" (резидент СЭЗ "Могилев") планирует в ближайшие два года увеличить производство и экспорт мебели вдвое. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор предприятия Кирилл Выборный.

"Наша продукция сегодня пользуется повышенным спросом на внешнем рынке, поэтому учредителями было принято решение о модернизации действующего производства, строительстве нового мебельного цеха и расширении складов с целью наращивания объемов выпуска продукции. Реализация проекта находится в активной стадии. Уже введен в строй современный логистический центр, ведется монтаж нового и модернизация имеющегося оборудования, а также начато строительство нового мебельного цеха, ввод в строй которого запланирован в октябре 2018 года", - рассказал директор.

Реализация данного инвестпроекта оценивается примерно в 27 млн евро. На новом производстве планируется создать дополнительно порядка 200 рабочих мест. "Мы ничего нового не будем выпускать - это будет по-прежнему корпусная мебель. Только благодаря реализации данного проекта мы планируем увеличить производственные мощности и экспорт продукции вдвое. Так, если сейчас мы реализуем ежемесячно мебели примерно на 4,5 млн евро, то в ближайшие два года ставим задачу выйти на 9 млн евро. Сейчас 100% наших изделий реализуются за пределы Беларуси и через международные торговые сети попадают к потребителям в самых разных странах - от Канады до Японии и ОАЭ", - отметил Кирилл Выборный.

Предприятие начало работу в СЭЗ "Могилев" в 2013 году. В 2014-м вышло на проектную мощность. ИООО "ВМГ Индустри" - одна из компаний международного деревообрабатывающего холдинга VMG с центральным офисом в Клайпеде (Литва). Холдинг VMG объединяет несколько предприятий на территории Литвы и Беларуси и является одним из крупнейших производителей и экспортеров мебели, плит ДСП в странах Балтии. Производственный комплекс "ВМГ Индустри" занимает 22 га и включает в себя три производства: ДСП, фанеры и гнутоклееных деталей, мебели.-0-

Фото Олега Фойницкого