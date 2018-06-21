21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодечненский завод металлоконструкций пройдет процедуру санации, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель ООО "Ревоканда", временный управляющий завода Андрей Дегтярев.

"Сегодня и судом, и Министерством архитектуры и строительства, и администрацией предприятия рассматривается только одно направление, в котором будет двигаться завод, его трудовой коллектив и управляющий, - это процедура финансового оздоровления. С учетом всех мероприятий, которые реализуем в будущем (это защитный период, принятие судом решения по конкурсному производству), с сегодняшнего дня фактически все нацелены на проведение санации", - отметил Андрей Дегтярев.

Собирается аналитическая информация, которая ляжет в основу плана санации, первый этап финансового оздоровления уже идет. "Сначала вводится защитный период, который был открыт в отношении завода 12 июня. Сам по себе он не подразумевает каких-либо стратегически важных действий - это механизм защиты от требований кредиторов на определенный период, который позволяет оценить ситуацию в спокойной обстановке. Месяца будет достаточно, чтобы проанализировать активы завода, провести инвентаризацию. 12 июля будет рассмотрен вопрос о наличии или отсутствии оснований для возбуждения конкурсного производства на 3-4 месяца. По результатам этого периода готовится и предоставляется кредиторам, органам государственного управления и суду план санации. Суд его рассматривает и принимает решение: ввести или нет. Если будет принято решение о введении финансового оздоровления, то предприятие получит возможность стабилизировать хозяйственно-экономическую деятельность, структурировать реестр требований кредиторов, определиться с хронологией их погашения, наладить контакты с контрагентами", - пояснил управляющий.

Что касается кредиторов, то расчет с ними будет произведен в соответствии с утвержденным планом санации. В первую очередь завод рассчитается с работниками предприятия, потом реализует платежи в бюджет, выплаты кредитно-финансовым структурам и остальным кредиторам. Все способы погашения задолженностей будут заложены в плане санации. Это и возможности непрофильных или неиспользуемых в обороте активов, и поиск новых вариантов деятельности, и внешнее финансирование, вероятно, за счет бюджетных и небюджетных средств, и реструктуризация кредиторской задолженности, и помощь кредиторов, в том числе их участие в увеличении количества заказов для предприятия. "Задача управляющего и руководства завода - оперативно, точечно и правильно применять все возможные меры", - подчеркнул он.-0-