"Мозырьсоль" получила сертификат "Халяль"

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Мозырьсоль" получило сертификат на право маркировки солей пищевых знаком "Халяль". Такая информация размещена на сайте концерна "Белгоспищепром", сообщает БЕЛТА.

"Персонал, производственные процессы, технологическое оборудование, документация, складские помещения, сырье и ингредиенты позволяют производить пищевую продукцию в соответствии с требованиями канонов ислама", - говорится в сообщении.

ООО "БелХаляль" совместно со специалистами Белорусского государственного института метрологии и Международного центра стандартизации и сертификации при Совете муфтиев Российской Федерации разработали соответствующую нормативную документацию. Как отмечает муфтий Мусульманского религиозного объединения в Беларуси Абу-Бекир Шабанович, белорусская халяльная продукция востребована не только внутри страны, она имеет хороший потенциал для поставок на рынки мусульманских стран.-0-