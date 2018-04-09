"Мозырьсоль" получила сертификат "Халяль"

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Мозырьсоль" получило сертификат на право маркировки солей пищевых знаком "Халяль". Такая информация размещена на сайте концерна "Белгоспищепром", сообщает БЕЛТА.
"Персонал, производственные процессы, технологическое оборудование, документация, складские помещения, сырье и ингредиенты позволяют производить пищевую продукцию в соответствии с требованиями канонов ислама", - говорится в сообщении.
ООО "БелХаляль" совместно со специалистами Белорусского государственного института метрологии и Международного центра стандартизации и сертификации при Совете муфтиев Российской Федерации разработали соответствующую нормативную документацию. Как отмечает муфтий Мусульманского религиозного объединения в Беларуси Абу-Бекир Шабанович, белорусская халяльная продукция востребована не только внутри страны, она имеет хороший потенциал для поставок на рынки мусульманских стран.-0-
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