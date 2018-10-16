На Мозырский НПЗ доставили партию итальянских агрегатов для комплекса гидрокрекинга

16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На Мозырский нефтеперерабатывающий завод доставили крупногабаритные емкости временного хранения катализатора для строящегося комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Оil), сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Оборудование, изготовленное итальянской фирмой SICES S.р.А. на польской производственной площадке, имеет достаточно внушительные габариты. При длине более 20 м и диаметре свыше 5 м каждый из этих аппаратов весит 90 т. На транспортировку крупногабаритного груза потребовалось около трех недель. Сначала его доставляли морем из польского города Щецина, а затем из литовской Клайпеды в белорусский Мозырь автопоездом из тягачей.

К настоящему моменту итальянская фирма поставила на Мозырский НПЗ 14 из 16 емкостей для катализаторной системы комплекса H-Оil, строительство которого ведут на предприятии. Он включает три основных объекта: установку гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, установку производства водорода и производства серы, а также 21 вспомогательный объект, фактически "завод в заводе". Этот инвестпроект уже назвали одним из самых масштабных и дорогостоящих в истории Мозырского НПЗ. Общая стоимость возводимого комплекса - более $1,2 млрд.

Реализация проекта позволит увеличить глубину переработки нефти с нынешних 75% до 90%. Возрастет отбор светлых нефтепродуктов. Увеличится и производство гидроочищенного вакуумного газойля. При этом качество котельного топлива - мазута - будет соответствовать новейшим европейским стандартам: содержание серы в его составе не превысит 1%.

В настоящее время на всех объектах строящегося комплекса активными темпами ведется монтаж оборудования. Строительный этап планируется завершить в 2019 году, после чего настанет черед пусконаладочных работ.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод - один из лидеров нефтепереработки на постсоветском пространстве - ведет отсчет своей производственной деятельности с 30 января 1975 года.-0-