"Нафтан" запустил одну из ключевых модернизированных установок

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Нафтан" ввели в эксплуатацию модернизированную установку "Гидроочистка №2", ее производительность выросла на четверть, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Реконструкция одного из объектов комплекса замедленного коксования полностью завершена. В конце сентября после комплексного опробования оборудования приемочная комиссия подписала акт готовности объекта к эксплуатации. Установка работает в производственном режиме. С начала 2018 года прошла испытания на различных режимах работы. Теперь весь производимый объем дизтоплива в ОАО "Нафтан" соответствует международным требованиям - стандарту Евро-5 с ультранизким содержанием серы.

"Базовое проектирование, архитектурный и строительный проекты были выполнены ведущими на рынке технологий европейскими компаниями. Строительно-монтажные работы на объекте проводило новополоцкое ОАО "Нефтезаводмонтаж". Причем реконструкцию выполняли фактически на действующем объекте в периоды остановочных ремонтов", - отметили на предприятии.

До реконструкции на "Гидроочистке №2" получали более 1,2 млн т дизельного топлива в год. Сейчас производительность установки выросла на четверть. Экономический эффект от реализации проекта оценивается приблизительно в $20 млн в год.

Ввод "Гидроочистки №2" в эксплуатацию также позволяет уменьшить воздействие на окружающую среду. На установке внедрена новая система распределенного управления процессом Centum VP. Персонал прошел необходимое обучение и успешно контролирует технологический процесс при помощи современных средств автоматизации и контроля процесса.

На "Нафтане" напомнили, что по программе развития предприятия в 2017 году введена в эксплуатацию установка первичной переработки нефти АТ-8. В ближайшее время "Нафтан" планирует ввести в эксплуатацию установку получения водорода №2. "Это очередной важный технологический объект комплекса замедленного коксования. Здесь уже получен готовый продукт - водород, который соответствует всем техническим стандартам", - пояснили в пресс-службе.

Комплекс замедленного коксования - ключевой проект программы инвестиционного развития "Нафтана". Он включает строительство установок замедленного коксования, получения элементарной серы методом Клауса и производства водорода, а также реконструкцию двух уже существующих установок гидроочистки.

Общие инвестиционные затраты по строительству комплекса замедленного коксования составляют более $1 млрд. "Нафтан" финансирует проект как за счет собственных средств, так и с помощью привлеченных кредитов Банка развития Беларуси, других отечественных и иностранных банков. За счет комплекса замедленного коксования глубина переработки нефти достигнет 90-92%, выход светлых нефтепродуктов составит около 65%. "Предприятие выйдет на новые рубежи в технологии и будет получать из сырья продукты с большей добавленной стоимостью", - подчеркнули на "Нафтане".-0-

Фото предоставлено предприятием