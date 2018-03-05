Новый резидент СЭЗ "Минск" организует производство полимерно-песчаного композита

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "Сандипол" зарегистрировано в СЭЗ "Минск" в качестве нового резидента, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.
Предприятие организует производство изделий из полимерно-песчаного композита, востребованных на рынке строительных материалов. В их числе люки, смотровые колодцы, водоотводные лотки. Продукция ориентирована не только на внутренний рынок, но и в значительных объемах будет поставляться за пределы республики.
Реализация проекта также будет способствовать улучшению экологической ситуации, поскольку в качестве сырья предполагается использовать вторичный полиэтилен.
Предприятие стало седьмым резидентом свободной экономической зоны, зарегистрированным в 2018 году. В прошлом году 13 предприятий получили такой статус, в 2016-м - 9, в 2015 году - 6.-0-
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