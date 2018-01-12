Открыто конкурсное производство по делу о банкротстве Полоцкой универсальной базы

12 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области открыл конкурсное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) КТУП "Полоцкая универсальная база" и назначил судебное разбирательство на 6 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

По итогам защитного периода временный управляющий, проанализировав финансовое состояние организации, установил, что она является неплатежеспособной, при этом неспособность исполнять финансовые обязательства приобретает устойчивый характер. По данным на 1 января, просроченная задолженность предприятия превысила Br6,6 млн, в том числе по обязательным платежам в бюджет - более Br2,2 млн.

Дело о банкротстве Полоцкой универсальной базы возбуждено в октябре 2017 года по инициативе должника. До этого правление Витебского облпотребсоюза, который является учредителем организации, признало работу базы неудовлетворительной и приняло решение инициировать процедуру банкротства.

Кооперативно-торговое унитарное предприятие "Полоцкая универсальная база" специализируется на оптовой и розничной торговле, имеет филиал "Шарковщинский консервный завод" (выпуск сидра и прочих плодовых вин). Стоимость имущества оценивается в Br14,7 млн. Списочная численность работников на 1 января составляла 240 человек.-0-