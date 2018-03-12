Пинское "Полесье" наладило выпуск бесшовной одежды

12 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье" наладило выпуск бесшовной одежды, сообщила корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Татьяна Лугина.

Проект реализуется за счет средств инновационного фонда Брестского облисполкома. На "Полесье" поступило семь бесшовных машин, что позволило пинчанам наладить выпуск вязанных свитеров, джемперов, платьев. Процесс полностью автоматизирован, изделия производятся без участия швеи. В конце марта - начале апреля на предприятие будут доставлены еще 17 бесшовных машин. "Можно сказать, что 95% работы делает программист. Он создает программу, по которой машина вяжет. Такая одежда востребована на внутреннем и зарубежном рынках", - отметила Татьяна Лугина.

Это не единственный инновационный проект, над которым работают пинчане. В нынешнем году "Полесье" освоит выпуск фантазийной пряжи. "Она близка к продукции для ручного вязания. С ней мы будем пытаться выйти на рынки Скандинавских стран. Плюс планируем использовать в производстве своих изделий, чтобы расширить ассортимент", - сказала гендиректор. На предприятии планируется наладить производство картонных конусов для наматывания пряжи.

За счет производства инновационной продукции предприятие намерено нарастить экспорт, в частности, в страны Евросоюза. В настоящее время "Полесье" сотрудничает с партнерами из России, Казахстана, Кыргызстана, Украины, стран Балтии. В том числе в 2017 году состоялись первые отгрузки женской одежды в Германию. В апреле на предприятии ждут с ответным визитом представителей немецкой фирмы.

История промышленно-торгового объединения "Полесье" начинается с 1965 года. Предприятие специализируется на выпуске различных видов пряжи и верхних трикотажных изделий.-0-