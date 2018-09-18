"Полоцк-Стекловолокно" стало резидентом СЭЗ "Витебск"

18 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Полоцк-Стекловолокно" зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ "Витебск". Такая информация размещена на официальном сайте администрации СЭЗ, сообщает БЕЛТА.

В условиях свободной экономической зоны предприятие намерено реализовать проекты по модернизации действующего производства. В частности, планируется строительство цеха по выпуску термохимобработанных электроизоляционных материалов для фольгированных диэлектриков. Это позволит создать новые мощности по производству высокотехнологичной продукции, организовать новые рабочие места и увеличить экспорт на рынки стран дальнего зарубежья.

Проект ОАО "Полоцк-Стекловолокно" стал первым на новых площадках СЭЗ "Витебск", включенных в ее состав по указу №346 от 22 августа 2018 года. В границы СЭЗ "Витебск" впервые вошли земли Полоцкого района и Новополоцка, а также включен сектор, расположенный в центральной части Орши. В результате расширения границ территория СЭЗ "Витебск" увеличилась почти на 347 га и составляет 2,764 тыс. га. В качестве резидентов СЭЗ зарегистрировано 41 предприятие с участием инвесторов из 12 стран, которые осуществляют деятельность почти по 30 производственным направлениям (машиностроение, электроника, ветеринария, химическая, топливная, пищевая, легкая промышленности, деревообработка).

ОАО "Полоцк-Стекловолокно" является единственным в Беларуси и одним из ведущих в Европе производителей стекловолокна и материалов на его основе. Ассортимент превышает 900 видов продукции, которая поставляется на рынки более чем 40 стран.-0-