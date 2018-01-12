Предприятия "Беллесбумпрома" в 2017 году увеличили производство целлюлозно-бумажной продукции на 14%

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в 2017 году увеличили объем производства целлюлозно-бумажной продукции на 14% до Br317,1 млн, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.

Во многом таких результатов удалось достичь благодаря росту загрузки производственных мощностей перерабатывающих предприятий, для которых основным сырьем является макулатура - отходы бумаги и картона. В 2017 году за счет ряда предпринятых на уровне правительства мер (установления госзаказа на поставку макулатурного сырья белорусским переработчикам и лицензирования экспорта макулатуры) предприятия увеличили загрузку имеющихся производственных мощностей с 55% до 64% и переработали 211 тыс. т макулатуры. В 2018 году целлюлозно-бумажные предприятия концерна планируют переработать более 300 тыс. т макулатуры.

Еще один положительный итог - рост экспортных поставок. Согласно статистическим данным за январь-ноябрь 2017 года, предприятия концерна увеличили экспорт бумаги и картона по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 24,2%. Экспортировано продукции на $45,2 млн в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Эффективность экспорта изделий из макулатуры гораздо выше, чем ее экспорта в виде сырья. Так, 1 тыс. т макулатуры реализуется на экспорт по цене $170-180 тыс., а если этот объем переработать, например, в бумагу для гофрирования, валютная выручка составит уже $340 тыс., то есть почти в два раза больше.

В системе концерна "Беллесбумпром" функционирует 13 производств целлюлозно-бумажной промышленности. Они производят более 60% целлюлозно-бумажной продукции в стране.-0-