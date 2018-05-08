Предприятия "Беллесбумпрома" за январь-март увеличили экспорт в дальнее зарубежье на 70,4%

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" за январь-март увеличили экспорт в дальнее зарубежье на 70,4%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

В первом квартале 2018 года организации "Беллесбумпрома" экспортировали на рынки вне стран СНГ продукции на сумму $64,7 млн, что на 70,4% больше чем за первый квартал 2017 года. Из общего объема экспорта доля отгрузок в дальнее зарубежье составила 50,5%. В аналогичном периоде прошлого года доля экспорта за пределы стран СНГ составляла 43,6%.

Интенсивно предприятия концерна наращивают поставки на рынки Европейского союза. Так, в общем объеме экспорта в дальнее зарубежье на долю стран ЕС сейчас приходится 46,6%, тогда как в первом квартале 2017 года эта доля составляла 39,9%.

В структуре экспорта на рынки дальнего зарубежья наибольшие объемы занимают древесные плиты (ДВП и ДСП - $20,8 млн), фанера ($16,1 млн), мебель ($9,3 млн), бумага и картон ($7,9 млн), а также пиломатериалы ($5,1 млн). Кроме того, поставляются двери, окна, различные деревянные изделия, древесное топливо, спички, обои и прочее.

При этом, несмотря на снижение доли отгрузок продукции на традиционные рынки стран СНГ, в денежном выражении и здесь прослеживается положительная динамика. Экспорт предприятий концерна "Беллесбумпром" в страны СНГ за январь-март 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого вырос на 29,3% до $63,4 млн.

В целом в первом квартале 2018 года экспорт предприятий концерна вырос на 47,2% по сравнению с первым кварталом 2017 года и составил $128,1 млн. Продукция поставлена на рынки более 60 стран.-0-