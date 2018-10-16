16 октября, Фаниполь /Корр. БЕЛТА/. ЗАО "Штадлер Минск" до конца года запустит новый производственный корпус, сообщил журналистам директор предприятия Филипп Бруннер, передает корреспондент БЕЛТА.

Это позволит увеличить производственные мощности в два раза. "Уже готов цех механообработочных работ, рассчитанный на выпуск 300 вагонов в год. До конца года запускаем цех сварочных работ, до марта 2019 года - красочный цех. После завершения проекта количество рабочих мест увеличится на 280. Мы уже набираем новых работников, летом будущего года потребность в кадрах еще больше возрастет", - отметил Филипп Бруннер.

До августа следующего года в Фаниполе планируется ввести в эксплуатацию и завод преобразователей для трамваев и поездов, которые будут в том числе экспортировать в страны Западной Европы (как отдельную продукцию). К строительным работам "Штадлер Минск" рассчитывает приступить до наступления зимы.

Филипп Бруннер рассказал об основных заказах, которые будут выполнены на предприятии в ближайшее время. В их числе производство поездов для Минского метрополитена, а также Норвегии, Венгрии, трамваев для Боливии. Прорабатываются вопросы поставок одноэтажных поездов и поездов метро для Грузии. "Предлагаем им частичную локализацию производства. Идут переговоры также с Азербайджаном, нам интересно получить дополнительный заказ и от Белорусской железной дороги", - отметил Филипп Бруннер.

ЗАО "Штадлер Минск" - машиностроительное предприятие, входящее в состав швейцарской компании Stadler, резидент СЭЗ "Минск". Подразделение отвечает за производство железнодорожных продуктов для стран СНГ с широкой колеей. Предприятие осуществляет деятельность в области разработки, проектирования, конструирования и производства рельсового подвижного состава для городских, пригородных, региональных перевозок, зубчатых железных дорог, а также межрегиональных и междугородных перевозок. "Штадлер Минск" занимает площадь почти 190 тыс. кв.м, включая 35 тыс. кв.м производственных площадей в Фаниполе.

Завод построен в 2013 году. Здесь собирают двухэтажные подвижные составы KISS, одноэтажные подвижные составы FLIRT, специально разработанные для рынков СНГ трамваи типа "Метелица" и вагоны метро для широкой колеи.-0-

Фото Андрея Покумейко