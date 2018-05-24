"Славкалий" начал возведение электрической подстанции "Нежинская"

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ИООО "Славкалий" приступило к очередному этапу электроснабжения Нежинского ГОКа - начало возведение электрической подстанции 110/10 кВ "Нежинская", сообщила БЕЛТА пресс-секретарь компании Анна Бунькова.

Новая подстанция понизит напряжение отпайки 110 кВ "Калийная-Сорочи" и распределит электроэнергию по потребителям: на замораживающую станцию немецкой подрядной компании Deilmann-Haniel, на рудник и строительный городок. На объекте уже забиваются сваи. Следующей этап строительно-монтажных работ включает устройство фундаментов под здания и сооружения подстанции.

Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОК запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО "Славкалий", входящее в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.-0-