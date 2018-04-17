Слуцкий сахарорафинадный комбинат начал переработку отечественного сырья в межсезонье

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" начало переработку отечественного сырья в межсезонье. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель наблюдательного совета предприятия Осип Дапиро.
"Приступили к производству сахара из сиропа, полученного при переработке сахарной свеклы минувшего урожая. Переработку планируется завершить до 1 мая. Из 40 тыс. т сиропа будет получено свыше 20 тыс. т сахара", - сказал Осип Дапиро.
Производство сахара из урожая свеклы 2017 года предприятие завершило в январе текущего года. Для работы в межсезонье было принято решение о хранении в специальной емкости части сахарного сиропа. Таким образом, комбинат начал использовать в производстве только отечественное сырье, ранее для загрузки мощностей в межсезонье закупался сахар-сырец.
На территории предприятия возводится вторая емкость для хранения сиропа, ее строительная готовность составляет около 40%.
ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" входит в состав концерна "Белгоспищепром". Первый сахар был получен здесь 23 декабря 1965 года. Продукция комбината пользуется стабильным спросом как на белорусском рынке, так и на рынке СНГ.-0-
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