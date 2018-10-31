"СветлогорскХимволокно" по итогам года увеличит поставки углеродных материалов в Китай на 20%

31 октября, Гомель /Корр. - БЕЛТА/. ОАО "СветлогорскХимволокно" планирует на 20% увеличить поставки углеродных материалов в КНР по итогам 2018 года в сравнении с предыдущим, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

"Китайский рынок углеродных материалов активно развивается. Ежегодный прирост только производств по выращиванию искусственного кремния составляет примерно 5-7%", - отметили на предприятии.

В 2017 году в КНР реализована продукция более чем на $1 млн. Регулярные поставки углеродных материалов белорусского производства в Китай - один из значимых результатов экспортной деятельности "СветлогорскХимволокно". Углеродная нить используется в производстве инфракрасных нагревателей, термостойкий материал "Карбопон" служит для термоизоляции вакуумных печей, в которых выращивают искусственный кремень. Он активно применяется в сфере энергетики при производстве солнечных батарей.

Востребована за рубежом также термостойкая арселоновая нить ОАО "СветлогорскХимволокно", которая широко применяется при производстве шлангов для турбированных двигателей внутреннего сгорания для Mercedes и других немецких автомобилей. Надежное партнерство, проверенное временем, связывает светлогорское предприятие с немецкой компанией ContiTech корпорации Continental - производителя шин и автокомпонентов. Сотрудничество белорусской и немецкой компаний началось в 2010 году с поставок 50 кг термостойкой нити "Арселон". Далее год от года объемы увеличивались. В 2017-м реализовали 280 т этой нити. Заявленный на 2018 год объем поставок составляет 300 т, однако, по предварительным расчетам, показатель может измениться в большую сторону.

Продукция предприятия известна в более 40 странах. За 9 месяцев 2018 года экспорт составил $75,5 млн, что на 10,3% больше аналогичного периода прошлого года.

Светлогорское "Химволокно", основанное в 1964 году, преобразовано в ОАО "СветлогорскХимволокно" в январе 2012 года, является одним из крупнейших предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, включающим заводы полиэфирных текстильных нитей и искусственного волокна, производство углеродных, полимерных материалов и товаров народного потребления. Шестая часть реализуемой продукции является инновационной.-0-