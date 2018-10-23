В Беларуси к 2020 году откроется 15 фирменных магазинов "Луч"

23 октября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. ОАО "Минский часовой завод" к 2020 году откроет 15 фирменных магазинов "Луч", сообщил заместитель директора предприятия по коммерческим вопросам Азат Маргарян в интервью корреспонденту БЕЛТА.

"В Беларуси работают 17 фирменных магазинов "Луч", из них 7 - в Минске. Мы присутствуем в каждом областном центре. Еще два магазина работают в России. Большую часть торговых помещений открыли в прошлом году, до конца года и в 2019-м планируем открыть в Беларуси еще около 15", - сказал Азат Маргарян.

Часы "Луч" составляют около 20% белорусского рынка наручных часов. "В стране активно работают сетевые магазины, предлагающие импортные часы, в основном швейцарские и японские. Большая их часть стоит от Br500 до Br1 тыс. Мы продаем часы с аналогичными характеристиками, но стоимостью до Br500", - подчеркнул замдиректора завода.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-