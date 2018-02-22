Расписание соревнований Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 на 23 февраля

Биатлон
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|20:15
|14:15
|М
|мужчины, 4х7.5 км, эстафета Финал
Горнолыжный спорт
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|11:00
|05:00
|Ж
|женщины, комбинация Скоростной спуск
|14:30
|08:30
|Ж
|женщины, комбинация Слалом (Финал)
Керлинг
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|15:35
|09:35
|М
|мужчины Финал за 3-е место
|20:05
|14:05
|Ж
|женщины 1/2 Финала #1
|20:05
|14:05
|Ж
|женщины 1/2 Финала #2
Конькобежный спорт
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|19:00
|13:00
|М
|мужчины, 1000 м Финал
Сноуборд
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|09:30
|03:30
|Ж
|женщины, биг-эйр Финалы
Фигурное катание
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|10:00
|04:00
|Ж
|женщины, одиночное катание Произвольная программа
Фристайл
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|11:30
|05:30
|Ж
|женщины, ски-кросс Квалификация
|13:15
|07:15
|Ж
|женщины, ски-кросс Финалы
Хоккей на льду
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|16:40
|10:40
|М
|мужчины Полуфинал #1
|21:10
|15:10
|М
|мужчины Полуфинал #2
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