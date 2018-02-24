Расписание соревнований Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 на 25 февраля

Бобслей
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|09:30
|03:30
|М
|мужчины, экипажи-четверки 3-ий и 4-ый заезды (Финал)
Керлинг
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|09:05
|03:05
|Ж
|женщины Финал
Лыжные гонки
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|15:15
|09:15
|Ж
|женщины, 30 км, масс-старт, классический стиль Финал
Хоккей на льду
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|13:10
|07:10
|М
|мужчины Финал
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