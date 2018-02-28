Белорусско-эстонский диалог вносит вклад в укрепление сотрудничества в регионе. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас сегодня на торжественном мероприятии в Минске по случаю 100-летия независимости Эстонской Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра акцентировал внимание на том, что это историческое событие, которое состоялось на изломе эпох, имело огромное значение как для Эстонии, так и для ее соседей в регионе. С тех пор Эстония прошла большой путь и достигла огромных успехов как европейское независимое государство, подчеркнул Андрей Дапкюнас.

Белорусско-эстонское сотрудничество основано на давних отношениях между странами. "Мы неизменно рассматриваем Эстонию как важного партнера в Балтийском регионе и Европе в целом", - заявил замминистра. Он обратил внимание, что председательство Эстонии в Совете ЕС в минувшем году было отмечено многими важными мероприятиями.

Что касается белорусско-эстонских связей, то наблюдается постепенное наращивание взаимной торговли. Андрей Дапкюнас выразил уверенность, что стороны найдут новые успешные направления дальнейшего взаимодействия.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в Беларуси Мерике Кокаев рассказала, что эстонская независимость начала отсчет 24 февраля 1918 года. "В истории страны были различные периоды, в том числе такие, когда мы не могли самостоятельно принимать решения, - продолжила Мерике Кокаев. - Теперь наша государственность надежно укрепилась, и отмечаются большие успехи в развитии страны по многим направлениям".

Недавнее председательство Эстонии в Совете ЕС позволило продемонстрировать на международном уровне достижения страны в различных сферах, в том числе в науке, культуре, спорте.

При этом глава дипмиссии выразила мнение, что самым важным остается духовное богатство народа, и именно о нем надо постоянно заботиться. Благополучие людей, здоровье нации - это важнее многих быстрых изменений в обществе, отметила она. Посол Эстонии в Беларуси высказала уверенность в дальнейшем успешном развитии своего государства.-0-