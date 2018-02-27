Год малой родины придаст новый импульс развитию культуры в регионах. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.

"Если исходить из понятия малой родины, то для каждого это, наверное, очень светлые, позитивные эмоции, связанные с его домом, семьей, школьными товарищами и первым жизненным опытом, - сказал Юрий Бондарь. - И это открывает очень большие перспективы для того, чтобы сделать что-то полезное для уголка, где ты родился".

По мнению министра, польза может быть не только в каких-то материальных ценностях, к примеру, решении вопросов благоустройства территории, усовершенствовании чего-то, но и в обращении к духовному: стоит хотя бы вспомнить традиции родного края, сказки, которые рассказывала бабушка.

"В эпоху глобализации мы, к сожалению, находимся под угрозой утраты национальной самоидентичности, и задача культуры эту идентичность, самобытность белорусского народа сохранять, приумножать и передавать нашим потомкам. Вклад в этот процесс в состоянии сделать каждый гражданин нашей страны. Поэтому я считаю, что Год малой родины придаст новый импульс развитию культуры в регионах", - убежден Юрий Бондарь.-0-