Объявление 2018 года в Беларуси Годом малой родины станет стимулом для каждого проявить созидательную инициативу и вписать свое имя в историю родного города, деревни, двора, улицы. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА руководитель Центра политической и экономической социологии Института социологии НАН Николай Щёкин.

"Это закономерный и своевременный выбор, особенно в свете декларируемого в Беларуси акцента на развитие регионов. Каждый из нас должен помнить о своих корнях и, добившись чего-то в жизни, отдавать должное малой родине, - сказал Николай Щёкин. - Если ты стал успешным бизнесменом, почему бы не инвестировать в родной городок или село? Если руководитель, депутат - можно помочь в улучшении качества жизни. Если просто местный житель - личным примером побуждать сообщество, соседей к наведению порядка, благоустройству родного уголка, взаимной помощи. И так далее. Так что объявление Года малой родины станет стимулом для каждого проявить созидательную инициативу и вписать свое имя в историю своего города, деревни, двора, улицы".

По мнению Николая Щёкина, в определенном смысле это продолжение недавно принятых декретов по либерализации предпринимательской деятельности, содействию занятости и других законодательных актов, нацеленных на создание условий для нации успешных людей, которые стремятся работать в своей стране и на ее благо. "Все вместе превращается в процесс консолидации нации, у каждого представителя которой в генах заложены традиционные для белорусов доброта, щедрость, совестливость, миролюбие, а также чувство гордости самодостаточного человека, хозяина собственной жизни и достойного гражданина своей страны. В этом, мне кажется, истинное проявление патриотизма - любить малую родину не на словах, а на деле", - заключил он.