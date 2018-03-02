Ориентиром при реализации экономической политики должны быть интересы людей, а не формальные показатели. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал декан экономического факультета БГУ, профессор Михаил Ковалев, комментируя итоги сегодняшнего отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.

"Президент абсолютно прав: большинство людей не интересуют показатели инфляции, роста ВВП. Население волнует, что можно купить на зарплату. Поэтому, конечно, вся страна, и большие, и малые предприятия должны прилагать усилия, чтобы зарплата у нас росла чуть быстрее, чем это происходит сейчас, а цены устанавливались в соответствии с инфляцией и ни на копейку больше. Народ это очень волнует", - отметил Михаил Ковалев.

Эксперт обратил внимание, что в конце 2017 года и в нынешнем году правительством было многое сделано для сдерживания инфляции и создания новых рабочих мест, и работа дает результаты. На протяжении 2018 года новые высокопроизводительные рабочие места должны появиться в том числе благодаря реализации декретов №7 и №8, которые поспособствуют развитию предпринимательства и цифровой экономики. Так, в 2017 году экспорт компьютерных программ составил около $1,2 млрд, а это 30 тыс. рабочих мест, где обеспечена высокая зарплата. "По другим отраслям мы должны приложить максимум усилий, чтобы больше продавать товаров за рубеж и зарабатывать деньги, увеличивать зарплату", - добавил декан экономического факультета БГУ.

Первый месяц нынешнего года показывает, что удается сохранять позитивные тенденции в экономике. Об этом говорит и рост ВВП в январе на 4,6%. Объем промышленного производства также демонстрирует рост - он увеличился в январе на 9,7%. "Я оптимистично смотрю в этот год и думаю, что с учетом целей и задач, которые сегодня поставил Президент, правительство справится и этот год у нас будет переломным в экономике", - резюмировал Михаил Ковалев.-0-