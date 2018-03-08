Праздник, отмечаемый ежегодно 8 марта в ряде стран, как "женский день". Исторически появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию.

Самым важным подарком для женщин в праздник являются теплые слова и внимание близких. Такое мнение высказала белорусская артистка и телеведущая Ольга Рыжикова корреспонденту БЕЛТА.

"Мне всегда по-хорошему жаль мужчин, которые суетятся, бегают, выбирают цветы и подарки. Вокруг все по завышенным ценам, все в последний момент. Эта суета может оставить осадок у мужчин, которые излишне переживают. Поэтому всем, кто уже куда-то побежал, просьба - остановитесь. Не имеют значения стоимость и размер подарка. Главное - скажите несколько теплых слов, позвоните мамам, сестрам, любимым. Главное - уделить внимание", - посоветовала Ольга Рыжикова.

Телеведущая считает, что 8 Марта - праздник широкий и всегда очень красивый. "Это тот самый день, когда коллеги, знакомые, партнеры могут просто сказать добрые слова. Мне лично всегда приятно услышать пожелания. Как и любой девушке, приятно получать цветы. Мои самые любимые - тюльпаны. Они ассоциируются с жизнью, весной, энергией. И не важно, это один цветочек или целый букет, самое главное - то повышенное внимание, в котором мы купаемся", - подчеркнула она.

В семье Ольги нет особенных традиций, связанных с 8 Марта. Все собираются за столом, готовят угощения. Правда, небольшое правило все-таки есть: девочки друг друга не поздравляют - это ложится на плечи мужчин. "Обычно супруг мне дарит тюльпаны. Он всегда каким-то образом умудряется красиво и незаметно подготовить подарок, даже если мы накануне вместе работали или выступали 24 часа", - рассказала она.

Ольга еще раз пожелала мужчинам не суетиться, а девушкам - провести праздник в максимально комфортной обстановке с самыми близкими людьми.-0-