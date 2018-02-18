В Беларуси 18 февраля состоялись выборы в местные Советы депутатов. Все 5 870 избирательных участков работали в штатном режиме.

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конструктивные замечания наблюдателей важны для совершенствования избирательного законодательства. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель председателя Центризбиркома, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадим Ипатов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Вадима Ипатова, в Центризбирком в нынешнюю избирательную кампанию не поступала информация о фактах, которые бы говорили, что выборы организованы неправильно, с нарушением законодательства.

"Были определенные сигналы, связанные с тем, что кому-то стульев не хватало. Таких жалоб, что на участке нарушается законодательство, мы не рассматривали. Но в целом на любых выборах наблюдатели какие-то отдельные моменты отмечают. Это для нас тоже полезно, для совершенствования законодательства", - сказал Вадим Ипатов.

В целом, по его словам, на выборах отмечалась высокая явка. "В депутаты идут люди не безразличные, те, которые хотят что-то изменить. Они должны популяризировать свою работу. По сравнению с предыдущей избирательной кампанией повысилась активность политических партий", - отметил Вадим Ипатов. -0-