В Беларуси 18 февраля состоялись выборы в местные Советы депутатов. Все 5 870 избирательных участков работали в штатном режиме.
Число избранных депутатов в местные Советы составило 18 110 человек. Выборы проходили в 18 111 избирательных округах.
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конструктивные замечания наблюдателей важны для совершенствования избирательного законодательства. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель председателя Центризбиркома, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадим Ипатов, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Вадима Ипатова, в Центризбирком в нынешнюю избирательную кампанию не поступала информация о фактах, которые бы говорили, что выборы организованы неправильно, с нарушением законодательства.
"Были определенные сигналы, связанные с тем, что кому-то стульев не хватало. Таких жалоб, что на участке нарушается законодательство, мы не рассматривали. Но в целом на любых выборах наблюдатели какие-то отдельные моменты отмечают. Это для нас тоже полезно, для совершенствования законодательства", - сказал Вадим Ипатов.
В целом, по его словам, на выборах отмечалась высокая явка. "В депутаты идут люди не безразличные, те, которые хотят что-то изменить. Они должны популяризировать свою работу. По сравнению с предыдущей избирательной кампанией повысилась активность политических партий", - отметил Вадим Ипатов. -0-
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