Мартынов Николай Васильевич

Член Совета Республики, генеральный директор Белорусской кожевенно-обувной компании "Марко"

Родился 1 августа 1957 года в деревне Гудово Дубровенского района Витебской области.

Окончил Институт политологии и социального управления Коммунистической партии Белоруссии, политолог, преподаватель социально-политических дисциплин.

Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь.

Работал помощником мастера по обслуживанию круглочулочного оборудования, заместителем начальника отдела снабжения Витебской ордена Ленина чулочно-трикотажной фабрики имени КИМ. Был экспертом коммерческого отдела совместного советско-западногерманского предприятия "Белвест", директором МКП "ЛМ + МК", генеральным директором ПКФ "ЛМ + МК", генеральным директором совместного белорусско-германского общества с ограниченной ответственностью "Марко", совместного общества с ограниченной ответственностью "Марко".

Генеральный директор ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко".

Избирался членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь третьего и четвертого созывов.

Депутат Витебского областного Совета депутатов 25-го и 26-го созывов.

Член Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь.

Член Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике.

Награжден медалью "За трудовые заслуги", юбилейными медалями "90 лет Вооруженных Сил Республики Беларусь", "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.", "65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.", "65 год вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў", орденом "Содружество" (Совет Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств), серебряной медалью "МПА СНГ. 20 лет", Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь, Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь, Почетной грамотой Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств.

Адрес и служебный телефон:

210033, г. Витебск,

проспект Фрунзе, д. 85

8-0212-55-58-54