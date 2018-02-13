Белорусские лыжницы завершили выступление в олимпийском спринте на стадии квалификации

Белорусские спортсменки завершили борьбу в лыжном спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Пхенчхане на стадии квалификации.

Для попадания в четвертьфинал и продолжения борьбы в первом раунде требовалось войти в число 30 сильнейших. В итоге лучший результат из белорусских лыжниц показала Юлия Тихонова (преодолела спринтерскую дистанцию 1,25 км за 3 мин. 27,19 сек.) - 35-й. Она отстала от победительницы квалификации шведки Стины Нильссон на 18,45 сек. Анастасия Кириллова заняла 40-е место, Полина Сероносова - 41-е, Валентина Каминская - 47-е.

На снимке: Полина Сероносова.