"Интеграл" примет участие в новой научно-технической программе Союзного государства

ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл" примет участие в новой научно-технической программе Союзного государства, сообщил 1 марта журналистам заместитель генерального директора ОАО по научно-техническим программам и научной работе Анатолий Белоус.

В настоящее время проект новой программы "Микротех - СГ" проходит процедуру согласования. Участие "Интеграла" предусмотрено по семи мероприятиям, в числе которых разработка базовой технологии и конструкций быстродействующих диодов на основе субмикронных интегрированных систем.

На снимке: стерильное производство.