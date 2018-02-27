Итоги социсследования "Молодежный бренд-2017" представили на пресс-конференции в БЕЛТА

Пресс-конференция "Какие бренды выбирает белорусская молодежь? Итоги социологического исследования" состоялась в пресс-центре БЕЛТА 27 февраля.

Социсследование "Молодежный бренд" ежегодно проводится Ассоциацией защиты интеллектуальной собственности "БелБренд" и Молодежной лабораторией социологических исследований ЦК ОО "БРСМ" с целью изучения популярности белорусских и зарубежных брендов и производителей в молодежной среде, отношения молодежи к контрафактной продукции и нелегальной торговле.

На снимке: во время пресс-конференции.