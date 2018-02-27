Кардиохирурги из Германии изучают опыт Беларуси в проведении операций с использованием 3D-модели

В Беларусь приехали специалисты из Высшей медицинской школы Ганновера. В частности, им интересен белорусский опыт лечения гипертрофической кардиомиопатии при помощи инновационной технологии, которая предполагает использование 3D-модели сердца. В Германии операции по такой технологии не применяются.
По словам хирургов из Ганновера, технология, которую предложили белорусы, инновационная и очень перспективная. Это большой шаг к индивидуализированной хирургии, когда планирование вмешательства происходит с точностью до миллиметра.
На снимке: кардиохирург Владимир Андрущук проводит 3д-моделированную миосептэктомию.