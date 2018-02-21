Конверт в ознаменование Целей устойчивого развития выпущен в обращение в Минске

Церемония гашения и выпуска в обращение конверта Белорусской почты в ознаменование Целей устойчивого развития состоялась 21 февраля в Минске. В церемонии приняли участие премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

На снимке: Владимир Макей, Амина Мохаммед, Андрей Кобяков.