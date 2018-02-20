Лыжный переход в честь 100-летия ВС организовали десантники Беларуси и России

Белорусские и российские десантники, преодолев по 100 км на лыжах, 20 февраля встретились в горпоселке Езерище Городокского района.

В совместном мероприятии по случаю 100-летия ВС приняли участие разведчики 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады из Витебска и 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова. Накануне на лыжи встали по 100 воинов (всего 200 человек) и преодолели по 100 км. Встретившись в Езерище, они вместе приняли участие в торжественном митинге на мемориале воинского захоронения приграничного горпоселка.

На снимке: лыжный переход.

Фото Олега Некало, "Ваяр" - БЕЛТА.