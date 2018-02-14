Медаль "100 год Узброеным Сілам Рэспублікі Беларусь" вручили полковнику в отставке Леониду Данилову

14 февраля в Гродненской области первая юбилейная медаль "100 год Узброеным Сілам Рэспублікі Беларусь" была вручена полковнику в отставке Леониду Данилову. Он участвовал в Великой Отечественной войне с 1943 года, воевал в составе 1-го и 2-го Прибалтийских, Ленинградского фронтов. Участвовал в операции "Багратион".

В области юбилейные медали к 100-летию Вооруженных Сил будут вручены более чем 600 ветеранам.

На снимке: председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов вручает первую юбилейную медаль "100 год Узброеным Сілам Рэспублікі Беларусь" полковнику в отставке Леониду Данилову.