Международный конкурс "Мой сябра - баян" проходит в Гомеле

Международный конкурс "Мой сябра - баян" проходит в Гомеле в колледже искусств имени Н.Ф.Соколовского с 14 по 16 февраля.

Свое исполнительское мастерство на творческом форуме продемонстрируют 163 юных музыканта из Беларуси, России, Литвы. За победу ребята посоревнуются в номинациях "Баян" и "Аккордеон". Определять лучших будут в трех возрастных группах: младшей - до 10 лет, средней - от 11 до 12 лет, старшей - от 13 до 16 лет. Кроме того, в эти же дни пройдут концерты выдающихся музыкантов Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья, лауреатов международных конкурсов, а члены жюри проведут мастер-классы.

Среди основных целей конкурса - популяризация музыкального искусства, пропаганда баянной и аккордеонной музыки, выявление и поддержка творчески одаренных детей и талантливой молодежи, развитие их способностей и повышение уровня исполнительского мастерства, укрепление международных культурных связей.

В числе организаторов международного форума - Министерство культуры Беларуси, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома, ассоциация белорусских баянистов и аккордеонистов ОО "Белорусский союз музыкальных деятелей", Гомельский государственный колледж искусств имени Н.Ф.Соколовского.

На снимке: юные музыканты народного баянного оркестра (слева направо) Татьяна Исайкина, Павел Малютин и Кристина Пешкова.