"Минская Масленица" проходит на площадке у Дворца спорта

Городская ярмарка "Минская Масленица" развернулась 17 февраля на площадке у Дворца спорта.
Посетителям предложены разнообразные угощения и веселые развлечения, столичные предприятия представляют свои версии белорусских подворий, интерактив и конкурсы. Посетителям предлагается широкий ассортимент блюд национальной кухни: блины с более чем сотней различных видов начинки, колбаски, шашлык, мачанку, грудинку, уху.
Организатор мероприятия - Мингорисполком.
На снимке: "Минская Масленица" у Дворца спорта.