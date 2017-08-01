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Молодежь Гомельской области издаст сборник воспоминаний ветеранов и нынешних бойцов студотрядовского движения

Молодежь Гомельской области издаст сборник воспоминаний ветеранов и нынешних бойцов студотрядовского движения

01.08.2017 | 16:07

Молодежь Гомельской области издаст сборник воспоминаний ветеранов и нынешних бойцов студотрядовского движения. Старт сбору информации дан 1 августа - в День белорусских студенческих отрядов. По всей Гомельской области в этот день проходят более 50 мероприятий. У памятника погибшим во время войны комсомольцам молодежь почтила память тех, кто сражался за мир и свободу во время Великой Отечественной войны. Самым активным представителям студенческих отрядов вручили благодарности и дипломы областного комитета БРСМ. Роль студотрядовского движения в патриотическом воспитании молодежи обсудили участники открытого диалога. Экспертами выступили опытные ветераны движения, которые работали на стройке БАМа, Саяно-Шушенской ГЭС, других важных объектах. Ветераны рассказали о своем участии в струдотрядовском движении. Их воспоминания, а также рассказы современных бойцов лягут в основу сборника, который будет издан к 1 августа 2018 года.

На снимке: во время вручения благодарностей и дипломов областного комитета БРСМ.

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