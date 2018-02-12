Обрядовая игра на Масленицу "Пахаванне дзеда" прошла в Городокском районе

12 февраля в деревне Долгополье Городокского района прошел белорусский обряд "Пахаванне дзеда", который традиционно проводится в первый день Масленицы. Обряд внесен в список элементов нематериального историко-культурного наследия Республики Беларусь. Похороны деда - забава для взрослых. Детей и неженатую молодежь к этому обряду не допускают, так как здесь звучат очень вольные шутки. "Дед" - это соломенное чучело или тряпичная кукла в человеческий рост в рубахе и штанах. Больше всех "деда" оплакивала "вдова", а соседи делились его достоинствами: работящий, домовитый, но большой любитель "сходить налево". После оплакивания и причитания, мало отличающегося от настоящих похорон, деда выносят вперед ногами из дому, кладут на телегу или носилки и несут на "кладбище", где закапывают в снег. Женщины опять рыдают. Обратно в избу идут с прибаутками и смехом. Там уже играет гармонь. В доме накрывается богатый стол из того, что принесли на "поминки".

Организаторами мероприятия являются отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Городокского района и центр традиционной культуры и народного творчества Городокского района.

На снимке: во время обряда.