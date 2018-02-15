Память воинов-интернационалистов почтили в Минске

15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, на острове Мужества и Скорби в Минске прошел митинг в память о погибших при исполнении интернационального долга. В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента Беларуси и Мингорисполкома, Минобороны, Госпогранкомитета, МЧС, МВД, Генпрокуратуры, Следственного комитета, общественных объединений, депутаты Палаты представителей, ветераны боевых действий на территории других государств, родственники погибших в Афганистане.

На снимке: во время церемонии.